Mit dem Wirt läuft’s bei der EM

Bürstadt. Über die Glücksbringer-Qualitäten von Carsten Block wird noch zu reden sein. „Jetzt gucke ich mit, jetzt gewinnen wir“, ruft der Chef des Bürstädter Ratskellers seinen Gästen zu Beginn der zweiten Hälfte beim Public Viewing in der Kulturscheune der Gaststätte zu. Und siehe da: Wenig später trifft Kai Havertz im Regen von München zum 1:1-Ausgleich gegen Ungarn.

Nur wenige Augenblicke danach wird es ganz kurios. Wie aus dem Nichts geht Ungarn wieder in Führung. Und Carsten Block? Der war zwischenzeitlich wieder in die Küche gelaufen. Das Gegentor hat er verpasst. In der Scheune ist der Schuldige schnell ausgemacht. Gastronom Block setzt sich wieder zu seinen Gästen – und „führt“ die DFB-Elf zum späten 2:2-Ausgleich, der mit „Ja!“-Rufen und Applaus bejubelt wird.

Am Ende schafft Deutschland den Sprung in die EM-Endrunde. Über das „Wie“ wird an den Tischen der Kulturscheune auch nach dem Schlusspfiff noch kritisch gefachsimpelt. „Ungarn hat mir gut gefallen“, fühlt ein Mann mit dem tapferen Außenseiter mit.

Seit der Sommermärchen-WM 2006 im eigenen Land bietet der Bürstädter Ratskeller an, sich die Turnierspiele der deutschen Mannschaft zusammen auf der Leinwand anzuschauen. In diesem Jahr ist die Kult-Gaststätte in der Peterstraße seit dem zweiten Vorrundenspiel am Start. Knapp 20 Menschen sahen laut Carsten Block am Samstag den deutschen 4:2-Erfolg gegen Portugal. Beim letzten Vorrundenspiel der DFB-Jungs am Mittwochabend sind immerhin vier Tische besetzt. Nicht wenige scheinen hier Fußball-Stammgäste zu sein, viele essen zu Abend. „Wir gucken immer ganz entspannt“, verrät Block vor Spielbeginn. Dass Deutschland zwischenzeitlich auf Gruppenplatz vier rutschen würde, ahnt er da noch nicht. Aber Block behält recht: Der Fußballabend in der Kulturscheune wird ein gemütlicher.

Für den Achtelfinalklassiker gegen England am kommenden Dienstag, 18 Uhr, lädt Carsten Block direkt wieder ein. „Ich hab keinen Ruhetag“, stellt der Ratskeller-Chef klar. Die Anwesenden hören das gerne. „Dann sind wir am Dienstag wieder her“, verspricht ein Gast.