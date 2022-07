Mit dem Rad unterwegs

Bürstadt. Die CDU Bürstadt lädt zu zwei Terminen ihrer traditionellen Sommertour ein. Dazu sind sowohl alle Mitglieder als auch interessierte Bürger und Bürgerinnen eingeladen. Zunächst findet am Mittwoch, 27. Juli, um 18.30 Uhr die Gemarkungsrundfahrt statt. Los geht’s mit den Fahrrädern am Schwimmbad und zu mehreren aktuellen Entwicklungsprojekten. Der gemütliche Abschluss folgt gegen 19.30 Uhr im Café Sophie’sche.

Weil die CDU Wert auf den Dialog mit der heimischen Wirtschaft legt, steht beim zweiten Termin der Besuch eines Betriebes an: Am Montag, 1. August, geht es um 18.30 Uhr in die ehemalige Gärtnerei Haller, um das Leuchtturmprojekt „Groof – Gemüse wächst auf dem Dach“ näher anzuschauen. Franz Schreier hat das Gewächshaus weiterentwickelt. Der Abschluss ist voraussichtlich gegen 20 Uhr im Schützenhaus Bürstadt vorgesehen. red