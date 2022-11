Mit Balance und Teamarbeit

Groß-Rohrheim. In der Bürgerhalle fand der Kinderturntag des TV Groß-Rohrheim statt. Susanne Öhlenschläger und die Übungsleiterinnen der Kinderturngruppen hatten einen tollen Parcours mit zwölf Übungen aufgebaut. Jedes Kind erhielt zu Beginn eine Laufkarte, auf der die verschiedenen Stationen abgebildet waren. Nach jeder erfolgreichen Übung durften die Kinder ihre Karte abstempeln und die nächste Station besuchen. Die Übungen erforderten Balance, Rhythmus, Teamarbeit und Schwung. So sollten die Kinder zum Beispiel einen Ball auf einem Tuch in Bewegung halten, bis das Stopp-Signal ertönte oder rückwärts über ein Seil balancieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch verschiedene Tast- und Spürübungen wurden angeboten, um die Wahrnehmungssinne der Kinder zu fördern. Stolz durften alle Turnkinder am Ende der Stationen ihre Urkunde „Kinderturnabzeichen“ und kleine Präsente entgegennehmen. Insgesamt nahmen 51 Turnkinder mit Eltern und Großeltern teil und hatten viel Spaß durch Spiel und Bewegung. red