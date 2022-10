Mit 50 neuen Plätzen den Engpass überwinden

Mit einer schnellen Lösung will Bürgermeisterin Bärbel Schader 25 neue Kita-Plätze in Bobstadt schaffen. Dabei hat sie das benachbarte Gemeindezentrum von St. Josef im Blick: Den Pfarrsaal möchte sie als Bewegungs- und Multifunktionsraum nutzen. Damit wäre in der Kita Platz für eine weitere Gruppe. Mit den 25 Jungen und Mädchen, die ab November in die Kita Sonnenschein einziehen, sollte der

...