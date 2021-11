Mirja Boes kommt nächsten Oktober

Bürstadt. Der Kulturbeirat Bürstadt verlegt in Abstimmung mit der Künstlerin Mirja Boes ihren für 18. November geplanten Gastspieltermin im Bürgerhaus. Die Veranstaltung wird Corona-bedingt verlegt. Neuer Termin ist der 19. Oktober 2022. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Kulturbeirat gibt außerdem einen weiteren Termin für das kommende Jahr bekannt: Am 13. Mai gastiert Michl Müller, bekannt aus den TV-Quotenrennern „Fastnacht in Franken“ und „Drei. Zwo. Eins. Michl Müller“ mit seinem neuen Programm „Verrückt nach Müller“ im Bürstädter Bürgerhaus. Tickets sind bereits im Rathaus, bei der Buchhandlung Pegasos und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. red