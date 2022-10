Mintgrüne Sanitärcontainer in Bürstadt gestohlen

Bürstadt. Mit einem Lastwagen müssen Unbekannte zwei Sanitärcontainer von einem Parkplatz in der Nibelungenstraße von Bürstadt gestohlen haben. Davon geht die Polizei aus, die nun auf Hinweise von Zeugen hofft. Der Schaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro.

Die mintgrünen Container sind nach Angaben der Polizei etwa sechs mal drei Meter groß und zwischen Freitagabend und Sonntagmittag verschwunden. Ohne einen für den Abtransport geeigneten Lastwagen sei der Diebstahl nicht möglich. Wer in dem Zeitraum in der Nibelungenstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich an die Beamten des Kommissariats 42 bei der Polizei in Lampertheim zu melden. Dies ist unter der Telefonnummer 06206/944 00 möglich. cos