Minimeister an der Platte gesucht

Bürstadt. Am Samstag, 11. Februar, können alle Kinder, die bisher noch bei keiner Tischtennismannschaft gespielt haben, an den Minimeisterschaften teilnehmen. Ab 10 Uhr starten sie in der Jahnturnhalle des TV. Alle Kinder bis 12 Jahre (Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger) haben hier die Möglichkeit, in den TT-Sport hineinzuschnuppern.

In drei Altersklassen, unterteilt in weiblich und männlich, wird um Punkte gekämpft, wobei ausdrücklich der Spaß und das Kennenlernen der Sportart Tischtennis im Fokus stehen. Deshalb wird am Ende jeder Teilnehmer mit einer Urkunde und einem kleinen Preis geehrt. Die ersten Drei jeder Konkurrenz bekommen Medaillen und die ersten Vier dürfen einen Monat später beim Kreisentscheid dabei sein, der ebenfalls in Bürstadt ausgetragen wird.

Schläger und Schiedsrichter werden vom Ausrichter gestellt. Anmelden kann man sich vor Ort bis 9.45 Uhr, bereits ab 9.15 Uhr ist die Halle zum Üben geöffnet. Die Wettkämpfe sind spätestens um 13 Uhr beendet. Weitere Infos gibt’s per E-Mail an tischtennis@tvbuerstadt.de. cid