Bürstadt. „Wir sitzen in den Startlöchern: Sobald wir dürfen, legen wir wieder los.“ Michael Held leitet seit 30 Jahren den Kinderchor des MGV Harmonie in Bürstadt. Nach der langen Zwangspause wegen Corona werden wohl nicht mehr all seine jungen Sänger kommen, das ist dem 56-Jährigen bewusst. „Aber wir haben noch genügend kleinere Kinder, die dann den neuen Stamm bilden.“

Michael Held würde gerne wieder Sänger dirigieren, wie Weihnachten 2019. © Fell

Die Zeit mit den Kindern fehlt dem Physiotherapeuten sehr. „Wir treffen uns immer freitags um 17 Uhr zum Abschluss der Woche und läuten damit positiv das Wochenende ein. Singen macht den Kopf frei und tut einfach gut“, sagt der Chorleiter fröhlich. In der Regel begännen die Kinder mit vier oder fünf Jahren bei ihm. So wie er selbst mit vier seinen ersten Auftritt hatte. 1968 war das.

Im Alter von elf oder zwölf Jahren wechseln die Großen dann häufig in den Chor Inspiration der Harmonie. Manche hören auch auf. Einige seiner erfahrenen Sänger wird Held daher wohl nicht mehr in den Proben begrüßen, wenn sie sich endlich wieder treffen dürfen. Den Kontakt versucht er trotzdem zu halten, so gut es eben gehe. „Zu Weihnachten haben wir ein lustiges Video verschickt, da kam sehr viel positives Feedback.“

Auf Online-Treffen verzichtet Held allerdings – und zwar aus Prinzip. Nicht nur, weil das gemeinsame Singen durch die Zeitverzögerung mit dem Internet unmöglich sei. „Ich bin auch kein Freund von Computern. Die Kinder hocken sowieso schon so lange davor. Ich will sie lieber weglocken von der Elektronik, damit sie ewas Natürliches und Traditionelles machen: Das Singen weckt ganz neue Sinne“, betont er.

Langweilig wird dem 56-Jährigen in der Pandemie aber auch ohne die Proben mit seinem Chor nicht. Als Heilpraktiker für Physiotherapie zählt Michael Held zur sogenannten „kritischen Infrastruktur und muss arbeiten“, wie er erklärt. Sein Verband dränge darauf, dass die medizinische Versorgung erhalten bleibe, damit sich keine Therapien aufstauen und die Leute fachgerecht begleitet werden können. „Es wäre nicht auszudenken, wenn die Menschen länger im Krankenhaus oder im Bett bleiben müssten. Es muss ja weitergehen.“

Die Terminbücher in seiner Praxis seien voll. „Wir haben Wartezeiten von zwei oder drei Wochen und müssen oft Leute vertrösten oder woandershin schicken“, sagt Michael Held. „Das Hygienekonzept mit Abstand, Maske und Desinfektion funktioniert, wir nutzen zudem extra einen Trainingsraum als Aufenthaltsbereich.“ Held ist froh, arbeiten zu können und „nicht daheim Däumchen drehen zu müssen“. Seine Schwester dagegen betreibe ein großes Modehaus in Fürth, da sei die Lage viel schwieriger, erzählt er.