Messdiener besuchen die Weihnachtshauptstadt

Bürstadt. Die Freude war groß, dass die Messdiener der Pfarrgruppe St. Michael nach zwei Jahren Corona endlich wieder gemeinsame Aktivitäten starten konnten. So soll der Zusammenhalt der Ministranten gestärkt und neben dem Gottesdienst auch auf sportliche und kulturelle Aktionen gesetzt werden. So waren sie im November auch sportlich in der Bowlinghalle in Bensheim aktiv. Ein Nachmittag, der allen viel Freude bereitete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz vor Weihnachten wurde dann gemeinsam einer der schönsten Weihnachtsmärkte Europas in der Europastadt Straßburg besucht. Übrigens nennt sich Straßburg selbst „La capitale de Noël“, die Weihnachtshauptstadt, womit sie nach der Meinung der Bürstädter Messdiener auch recht hat. In der Innenstadt befinden sich elf Weihnachtsmärkte mit weit über 300 Verkaufsständen und Weihnachtsbuden, die oftmals traditionelle elsässische Handwerkskunst anboten. Die Ministranten waren von der Größe und der Weitläufigkeit der Weihnachtsmärkte begeistert.

Auf den Spuren der EU

Auch stand eine Bootsfahrt auf dem Programm. Die Gruppe schipperten auf der Ill um die komplette Innenstadt und machte einen Abstecher zum EU-Viertel, gesäumt mit Europaparlament, Europarat und dem Palast der Menschenrechte. 1949 beschloss man Straßburg als Europastadt festzulegen und gründete dort den Europarat. Nach und nach entstanden hier weitere EU-Gebäude. Die Messdiener konnten somit das erbaute und gelebte Europa erleben, dazu trugen ebenso die unterschiedlichen Sprachen bei, die man sowohl im Boot als auch in der Stadt aufschnappen konnte.

Mehr zum Thema «Fit for 55» Endspurt bei Verhandlungen um EU-Emissionshandel Mehr erfahren Krieg in der Ukraine Nobelpreisträgerin: Kriegsverbrecher-Tribunal rettet Leben Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Kilometerweise Kupferkabel geklaut Mehr erfahren

Nach der Schiffstour wurde die Cathédrale Notre Dame (auf Deutsch das Liebfrauenmünster) besucht. Das gotische Bauwerk lässt niemanden unberührt, es ist wahrhaft beeindruckend. Über 400 Jahre wurde daran gebaut, von 1015 bis 1439. Mit seinen 142 Metern war das Münster bis Ende des 19. Jahrhunderts das höchste Bauwerk der Christenheit. Ein Messdiener meinte beeindruckt: „Es ist doch sehr schade, dass wir nicht auch in Bürstadt solch ein Gebäude haben. Es wäre schön, wenn wir die Kirche einpacken und mitnehmen könnten.“

Innerhalb der Kathedrale informierten theologische und kunsthistorische Studenten des Bistums Straßburg die zahlreichen Besucher zu den heiligen Bildern, Altären und Skulpturen samt der astronomischen Uhr. Insbesondere wurden den Ministranten die Bedeutung von Advent – „adventus Domini“ – anhand der Gestaltung der großen Krippenlandschaft aufgezeigt.

Nach dem Kirchenbesuch stärkte sich die Gruppe auf dem Weihnachtsmarkt auf dem „Place Kleber“. Als die Dämmerung einsetzte, erstrahlte plötzlich ein mehrere Meter hoher Weihnachtsbaum auf dem Platz. Es war ein wunderschöner Moment, der als geistiges Bild den Messdienern sicherlich nachhallt.

Auf der Rückfahrt waren sich alle einig, dass solche Fahrten wiederholt werden müssen. Dabei waren fünf junge Ministranten das erste Mal in Frankreich und nach diesem „europäischen Weihnachtsausflug“ sicherlich nicht das letzte Mal. red