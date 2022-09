Meisterhafte Senioren

Bürstadt. Gemäß dem neuen Wettkampfkonzept von Sven Schröder, DLV Senior Projektmanager Wettkämpfe, fand dieses Jahr zuerst die Deutsche Meisterschaft Senioren Leichtathletik in Erding und darauf die Süddeutsche Senioren Mehrkampfmeisterschaften in Nieder-Olm als nationale Wettkampfhöhepunkte statt. Ziel dabei war es, dass der TV mit den Meisterschaften im September den Sportlerinnen und Sportlern die beste Chance gibt, sich entsprechend vorzubereiten, zu qualifizieren und letzten Endes idealerweise die beste Leistung des Jahres bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften abzuliefern.

Bei kühlem Wetter und Regen in Erding ging Peter Purdack (M60) beim Diskuswurf an den Start. In dieser Altersklasse wiegt der Diskus 1000 Gramm. Peter Purdack warf beim fünften Versuch seine Bestweite mit 38,36 Metern. Das war in der Endabrechnung für ihn ein guter fünfter Platz.

Am darauffolgenden Wochenende standen die Süddeutschen Senioren Mehrkampfmeisterschaften in Nieder-Olm auf dem Programm. An den Start gingen Patrick Schwager (M35) im Fünfkampf sowie Peter Purdack (M60) und Ute Rau (W60) jeweils im Dreikampf. Die Bedingungen waren für alle Teilnehmer zufriedenstellend, das Stadion präsentierte sich in gutem Zustand.

Die Endergebnisse dieses Wettkampftages sprechen für sich: Patrick Schwager belegte in seiner Altersklasse beim Fünfkampf den ersten Platz und wurde somit Süddeutscher Senioren Meister im Mehrkampf. Ute Rau konnte sich ebenfalls in ihrer Altersklasse beim Dreikampf über einen ersten Platz und somit auch auf einen Süddeutschen Senioren-Mehrkampf-Meistertitel freuen. Peter Purdack wurde Dritter in seiner Altersklasse im Dreikampf.

Ende September, zum Ende der Wettkampfsaison, gehen schon die Vorbereitungen für die kommende Saison los. Gemäß dem Slogan: „Nach den Wettkämpfen ist vor den Wettkämpfen.“ Das Wintertraining der Leichtathleten beginnt: Genaue Zeiten und Orte erhalten alle Gruppen vorab rechtzeitig. red