Mehrmals auf Platz eins

Bürstadt. Am vergangenen Samstag fuhren die Werfer der Wurfgemeinschaft Fränkisch-Crumbach/ Bürstadt zum Albert-Friedrich-Gedächtnisturnier ins Römerstadion nach Ladenburg. Bei angenehmem Wetter und bei guter Verpflegung, traten alle Athleten beim Dreikampf an. Dieser besteht aus folgenden drei Disziplinen: Hammerwurf, Gewichtwerfen und Steinstoßen.

Die jüngste Teilnehmerin Helene Beringer startete zum allerersten Mal und belegte den ersten Platz der Schülerinnen in ihrer Alters- und Gewichtsklasse. Die Geschwister Cem-Luis und Fidan-Luise Öztürk belegten ebenfalls, jeweils in ihren Wettkämpfen der Schüler und Schülerinnen, den ersten Platz. Linus Knorr und Luis Siegler belegten auch jeweils den ersten Platz, in ihren jeweiligen Altersklassen der Junioren beziehungsweise A-Jugend, in Ladenburg. Auch die ältesten zwei Sportlerinnen starteten zum ersten Mal in einem Turnier. Dabei belegte Natascha Beringer den ersten und Eugenie Öztürk gleich hintendran, den zweiten Platz der Seniorinnen. Darüber hinaus gewann die Wurfgemeinschaft den Albert Friedrich Wanderpokal, der jedes Jahr an das Team mit den meisten Gesamtpunkten geht. Alle Athleten wurden von ihrem Trainer Heribert Siegler und seiner Enkelin Maja Neumann betreut. red