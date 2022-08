Mehr Schutz für Radfahrer auf den Straßen

Leserbrief zum Artikel „Martina Moldon fordert mehr Schutz für Radfahrer“:

Ich begrüße es sehr, dass Frau Martina Moldon als offensichtlich erfahrene Radfahrerin die Schwachstellen, die in Bürstadt für Radfahrer besonders gefährlich sind, öffentlich macht. Die Beseitigung einiger dieser Handicaps ist nach Aussage der Stadtverwaltung leider erst in weiter Zukunft zu erwarten. Was sich in städtischer Eigenregie sicher schneller einrichten lässt, sind Fahrradstraßen.

Ich erlebe es oftmals, dass Radfahrer von der Alla Hopp Anlage kommend verbotenerweise durch die St. Michael-Straße und Luisenstraße in die Innenstadt fahren. Würden diese Straßen zu Fahrradstraßen gewidmet, wäre die Durchfahrt in Richtung Innenstadt auch rechtlich möglich. Der Einbahnstraßenverkehr könnte wie bisher bleiben. Ein Durchfahrverbot mit der Zulassung „Anlieger frei“ würde die Straßen für Radfahrer in beide Richtungen sicher machen, ohne die Anlieger zu benachteiligen. Ein Vorschlag, der sich meines Erachtens zur besseren Verkehrssicherheit doch zügig realisieren lassen müsste. Die Anbindung der Alla Hopp Anlage durch eine Fahrradstraße wäre dadurch zumindest teilweise begonnen.