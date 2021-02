Bürstadt. Das Gewerbegebiet Brückelsgraben soll bis zum Gänsweidgraben wachsen. Dafür haben die politischen Gremien in Bürstadt jetzt grünes Licht gegeben. Mit der Erweiterung will die Stadt Platz schaffen für einen Bürstädter Betrieb, der sich vergrößern möchte. „Dabei geht es um 60 Arbeitsplätze“, machte Richard Kohl (CDU) im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung deutlich. Uwe Metzner von den Grünen sah es allerdings kritisch, dass das Gewerbegebiet so nah ans Biotop am Gänsweidgraben rückt. „Diese Fläche sollte als Übergangsbereich dienen“, begründete Metzner. Deshalb stimmten die Grünen im Ausschuss dagegen.

Solaranlagen nun Pflicht

In der Stadtverordnetenversammlung konnte sich Metzner dann mit seiner Forderung durchsetzen, dass die Stadt Solaranlagen auf den Dächern vorschreibt. „Wenn wir schon Grünfläche bebauen, dann mit Photovoltaik obendrauf – so groß wie möglich.“ Das beschloss das Parlament mit großer Mehrheit.

Weil für die Erweiterung des Gewerbegebiets der Bebauungsplan verändert werden muss, wurde der neue Entwurf zunächst veröffentlicht. Gravierende Einwände habe es allerdings keine gegeben, berichtet das Planungsbüro Schwaiger und Scholz. Von Bürstädter Bürgern sei keine einzige Stellungnahme eingegangen. Der Satzungsbeschluss wurde im Parlament bei drei Enthaltungen gefasst. sbo/cos