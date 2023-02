Mehr Platz für Flora und Fauna in Bürstadts Biotop

Bürstadt. Mit der Durchführung des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, vormals Soziale Stadt, hat sich die Stadt Bürstadt zum Ziel gesetzt, Natur- und Erholungsräume in der Stadt zu stärken. In diesem Rahmen wird nun das Biotop Flur 21/22 südlich der Graf-von-Stauffenberg-Straße partiell umgestaltet und aufgewertet. Die Bauarbeiten werden in diesen Tagen beginnen und sollen bis Ende April beendet sein. Daher bittet die Stadt Bürstadt um Verständnis, dass das Biotop während der Bauzeit nicht zugänglich sein wird.

Durch die Maßnahme soll die mittlerweile sehr verwilderte Grünfläche wieder aufgewertet werden. Dabei stehen Lebensräume, Artenvielfalt und auch die Umwelt-Bildung im Mittelpunkt. Neue, standortgerechte Bäume und Sträucher sollen gepflanzt, überbordendes Gestrüpp zurückgeschnitten, Feuchtbereiche aufgewertet werden. Reptilienhabitate, Insektenhotels und Nistmöglichkeiten sind vorgesehen. Ein neuer Zaun soll das Gelände vor Wildschweinen schützen. Zudem sind besonders blütenreiche Blumenwiesen, Stauden, eine neue Wegeführung und Ruhebänke geplant.

Bis Ende April wird Bürstadts Biotop am Krieglachring aufgewertet. © Berno Nix

Agendatisch beteiligt

Bereits 2019 hat der ehrenamtlich organisierte Agendatisch Naturschutz ein Aufwertungskonzept für das Biotop erarbeitet. Im März 2022 waren die Bürgerinnen und Bürger zu einer Begehung eingeladen worden, um ihre Anregungen einbringen zu können. Auf dieser Basis wurde der Konzeptplan des Agendatischs fortgeschrieben, mit der Planung wurde dann das Büro Contura aus Gernsheim beauftragt.

Die Aufwertung des Biotops wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ umgesetzt und mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. red