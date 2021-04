Mehr Müll in der Pandemie

Bürstadt. Mitten auf dem Feld zwischen Bürstadt und Riedrode haben Unbekannte wieder Bauschutt abgeladen: Dachziegel, Fenster und Farbeimer. „Das illegale Abladen von Müll ist ein grundsätzliches Problem in Corona-Zeiten“, stellt Rainer Stöckel vom Ordnungsamt in Bürstadt im Gespräch mit dieser Redaktion fest. Das habe in der Pandemie zugenommen und sei sehr ärgerlich. Denn die Wertstoffhöfe des Abfallzweckverbands (ZAKB) sind geöffnet und nehmen den Müll an, wenn auch gegen Gebühr.

Positiv findet Stöckel lediglich, dass die Müllberge rasch entdeckt werden, weil mehr Menschen draußen unterwegs sind und sich im Rathaus melden. Der Bauhof werde den Schutt abholen und entsorgen, verspricht Stöckel. Entdeckt hat ihn der Riedroder Landwirt Thorsten Reski. „Ich habe erst nur einen Müllsack im Graben gesehen und überlegt, ihn mitzunehmen, aber 300 Meter weiter habe ich dann diesen Berg voll Bauschutt gefunden“, erzählt er. Auf rund zwei Kubikmeter schätzt Reski den Abfall. „Überall wird was hingeworfen oder an Bänken was liegen gelassen“, ärgert sich der Landwirt.

Das Ordnungsamt betont: Wer beim Abladen von Müll entdeckt wird, muss mit einem Bußgeld rechnen. Zudem suchen Mitarbeiter von Ordnungsamt und Bauhof beim Abholen nach Hinweisen auf die Verursacher. cos