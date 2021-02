Bürstadt. Sabine Hoffmann ist ziemlich sicher, dass sich mit der Kommunalwahl am 14. März einiges bewegt im Bürstädter Parlament. „Wechselnde Mehrheiten sind zurzeit nicht möglich“, bedauert die Grünen-Spitzenkandidatin (kleines Bild). „Aber vielleicht nach der Abstimmung.“ Wie viele andere Politiker traut auch Sabine Hofmann den neu formierten Freien Wählern zu, in die Stadtverordnetenversammlung einzuziehen. „Und neue Mitspieler beleben das Geschäft.“

Bislang seien die Vorschläge der Opposition „ohne Wenn und Aber“ abgebügelt worden. Mit neuen Mehrheiten könnte das anders laufen. 13,2 Prozent fuhren die Grünen bei der Kommunalwahl 2016 ein. Dieses Ergebnis hofft Hofmann zu verbessern. Vor allem den ganz jungen, „hoch motivierten“ Kandidaten auf der Wahlliste drückt sie die Daumen. „Mit unserem Auftritt in den sozialen Medien haben sie tolle Arbeit geleistet“, lobt Hofmann.

Ein besserer Umgang unter den Fraktionen ist ihr absolut wichtig. „Da herrscht ein gewisses Konkurrenzdenken, man hat nicht immer den Eindruck, dass es um die Sache geht“, bedauert sie. Und ist froh, dass sie ein „recht dickes Fell“ habe und so manchen Ärger einfach wegstecken könne. Den Streit um die falsch gehängten Wahlplakate hat sie allerdings noch nicht ganz abgehakt. Die Grünen hatten gleiches Recht für alle eingefordert, nachdem das Ordnungsamt einige ihrer Plakate abgehängt hatte. „Jetzt stehen wir deshalb da wie der Buhmann“, sagt Hofmann. Dabei hätten die Grünen zunächst versucht, sich mit den anderen Partei zu verständigen. Man sei aber nur bei den Freien Wählern auf offene Ohren gestoßen. Von den anderen sei gar keine Reaktion gekommen. „Schade, dass das nicht funktioniert“, findet sie.

Vereinsförderung: Gerade in Corona-Zeiten eine der wichtigsten Aufgaben – „für mich persönlich und auch für die Grünen“, stellt Hofmann klar. Sie selbst ist schon eine gefühlte Ewigkeit bei den Pfadfindern. Und sie weiß, wie wichtig eine gute Unterstützung ist. „Mit den Förderprogrammen des Landes ist es nicht getan“, sieht sie die Vereine in einer tiefen Krise. „Man muss genau nachfragen, wo der Schuh drückt.“ Wenn es machbar sei, kann sich die Spitzenkandidatin auch eine finanzielle Unterstützung der Stadt vorstellen. „Man muss sehen, was der Haushalt hergibt. Allerdings ist er schon diesmal nur mit Ach und Krach genehmigt worden.“ Im sozialen Bereich wird ihrer Meinung nach ohnehin viel zu schnell gespart. Dabei sicherten die Vereine das Fundament der Gesellschaft – Kürzungen lehnt sie deshalb strikt ab.

Was die Förderrichtlinien betrifft, fordert sie allerdings mehr Transparenz. Als Beispiel nennt sie die neue Halle der Pfeil- und Bogenschützen, bei der die Stadt 100 000 Euro zuschießt. „Ich gönne dem Verein das Geld sehr“, betont sie. Lediglich das Verfahren sieht sie kritisch. „Der Beschluss für die Unterstützung stammt aus dem Jahr 2011. Darauf hat sich der Verein verlassen.“ Danach seien neue Richtlinien in Kraft getreten, die eine solche Förderung nicht mehr vorsehen würde. Das hätte besser kommuniziert werden müssen, kritisiert sie.

Soziales: Für Sabine Hofmann ein weites Feld mit vielen Facetten. Das reicht von der Jugendarbeit über den Städtebau und die Kinderbetreuung. Auch hier wünschen sich die Grünen mehr Transparenz. „Es passiert leider viel zu häufig, dass zu wenig diskutiert und zu schnell beschlossen wird.“

Sie selbst sitzt im Kindergartenbeirat, wünscht sich dennoch mehr Austausch im Sozialausschuss, beispielsweise über Fragen zu den Kita-Gebühren. Dass es daraufhin lediglich Belehrungen gab, findet sie unfassbar.

Die Jugendarbeit in Bürstadt erhält von ihr dennoch ein Lob. „Hier wird einiges getan.“ Das Freizeitkickergelände will sie aber auf alle Fälle so lassen, wie es ist. „Wir brauchen die Fläche nicht als Baugebiet, wir haben Oli II und das Langgewann in Bobstadt“, stellt sie klar. Dann lieber eine Nachverdichtung in Wohngebieten. Als Beispiel nennt sie das Grundstück Mainstraße 11 bis 13: Ein vier- oder vielleicht sogar fünfstöckiges Gebäude hält sie dort für machbar. „Die Bebauung ringsum ist ähnlich hoch, die Sparkasse sogar fünfstöckig.“ Wohnungen würden schließlich dringend gebraucht.

Bürgerräte: Mit dieser Einrichtung wollen die Grünen die Bürstädter direkter in die Politik einbeziehen. Die Räte sollen ganz unkompliziert als Ansprechpartner für die Menschen bereit stehen und den Politikern ein „direktes Input“ liefern, erläutert Sabine Hofmann. Das ermögliche für die Fraktionen oft ganz neue Blickwinkel – „ auch über unseren eigenen grünen Tellerrand hinaus“.

Gefunden werden sollen die Bürgerräte nach dem Zufallsprinzip: „Einfach das Telefonbuch aufschlagen und mit dem Finger einen Namen ausdeuten“, schwebt den Grünen eine pragmatische Lösung vor. Mehr Bürgernähe gehe fast nicht.