Mehr als 80 Kürbisse leuchten auf dem Bürstädter Beethovenplatz

Bürstadt. „Tim ist so stolz, dass er hier seinen Kürbis ausstellen kann“, erzählt Andrea Lulay beim Halloween-Leuchten des Quartiersbüros. Mehr als 80 bearbeitete Kürbisse strahlten am Beethovenplatz in der Dunkelheit: filigrane Arbeiten, kreative Motive und viele Gruselgesichter. „Wir finden das eine super Aktion. So schöne Mitmachsachen beleben Bürstadt“, zeigte sich Familie Lulay begeistert.

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz“, meinte Stefanie Reis vom Quartiersbüro. Das Team hatte im Vorfeld fünfzig Kürbisse, gespendet vom Kürbishof Schuhmacher, ausgegeben. Aus dem Kontingent des städtischen Jugendhauses wurden daraufhin noch einmal 20 Kürbisse organisiert und weitergegeben werden. „Somit verschenkten wir insgesamt 70 Kürbisse, die im Durchschnitt sechs Kilogramm wogen“, sagte Gerasimoula Grigoraki vom Quartiersbüro-Team. Mit Oliver Haberer und Abdalla Gdoura beobachtete sie begeistert, wie diese und noch einige mehr zum Halloween-Leuchten zurück kamen.

„Das ist meiner!“ Louis zeigte auf einen Kürbis mit dreieckigen Augen und einem grinsenden Mund. „Mein Papa hat mir mein Lieblingsmotiv auf den Kürbis geschnitzt“, meinte Pauline und deutete auf ein Einhorn. Hierfür hatte der Vater die obere Kürbishaut mit Skalpell und Messer abgetragen und das Motiv per Transparenttechnik gestaltet. Ein anderer Kürbis zeigte eine große Fledermaus, darin war ein weißes Netz mit schwarzer Spinne. Zu sehen waren ferner Gespenster hinter Gittern, Katzen unter dem Halbmond oder ein grinsender Kürbis mit Zigarre zwischen den Zähnen. Einige hatten sie zudem mit Bohrmaschine und Lochmuster verschönert. Die Anwesenden kamen richtig ins Staunen.

Manch ein Gast hätte eine Prämierung schön gefunden. Doch das Quartiersbüro wollte keinen Wettbewerb daraus machen, schließlich war jedes Exemplar besonders. Die meisten, die einen kostenfreien Kürbis erhalten hatten, kamen auch vorbei. Zugleich stand die Aktion allen offen, und weitere Familien wollten ihr Kunstwerk zeigen, andere nur schauen. Insgesamt trafen sich um die 250 Gäste - ganz nach dem Geschmack der Gastgeber. Es gehe ja immer darum, Menschen zu verbinden und Gelegenheiten zu schaffen, um sich im Quartier zu begegnen, meinte Stefanie Reis. „Wir möchten auch dazu motivieren, dass aus der Bürgerschaft Ideen ins Quartiersbüro getragen werden, was wir gemeinsam vor Ort gestalten können. Projekte, Feste und andere Veranstaltungen können über den Verfügungsfonds mit bis zu 1000 Euro gefördert werden“, betonte Grigoraki.

„Die Kinder haben ihren Spaß, die Kürbisse leuchten, und es ist schön, dass wir hier beisammenstehen können“, sagte Dorothee Engeling froh. Für die Bewirtung sorgte das Cafe Sophie’sche aus dem Quartier. „Ich hoffe, dass das Fest nächstes Jahr auch angeboten wird, uns hat es super gefallen“, meinte Felix Freudenberg. Das Quartiersbüro signalisierte, das Fest gerne dauerhaft zu etablieren, auch in Zusammenarbeit mit Bürgern. red