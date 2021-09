Mehr als 500 Essen verteilt

Bürstadt. Der Heimat- und Carnevalverein (HCV) Bürstadt hat ein „Orakel“: Zweiter Vorsitzender Rainer Kohl hatte nämlich den Erfolg des „Weinfests to go“ vorausgesagt. Mehr als 500 Essen verteilten die heimatverbundenen Karnevalisten an zwei Tagen beim „Woifeschd fa dehaam“. Winzersteaks und Kochkäs-Schnitzel sowie Schnitzel und Currywurst waren die Renner. Verschiedene Beilagen, Weine und Federweißen gaben den Köstlichkeiten die Würze. Während im Keller des Vereinsheims in den Lächnern Küchenmaschinen auf Hochtouren liefen, schwitzten die Vereinsköche an Herd und Grill. Die Gruppe Kontrast stellte Desserts aus Quark, Amarettini und frischen Trauben her.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vorfeld hatte der HCV kräftig für diese Variante des Weinfests in der Pandemie Werbung gemacht. 7000 Flyer hatte die HCV-Garde Charisma verteilt. Gardemädchen waren als Lieferboten in Bürstadt und den Stadtteilen unterwegs. Niemand sollte hungrig bleiben. Zu den ersten Bestellern gehörte das Prinzenpaar Sabine II. und Prinz Michael. Da sie es nicht weit nach Hause hatten, hielt sich das Schleppen für fünf Personen in Grenzen.

„Wir haben zu zweit die Bestellungen entgegengenommen“, erzählte Präsident Patrick Brenner, der mit seinem Vize diesen Teil der Aktion übernahm. Um Staus zu vermeiden, hatten die Verantwortlichen Zeitfenster ausgegeben. So nutzten nicht wenige den Service vor oder nach ihrem Gang zur Wahl. Nun hoffen die Verantwortlichen, nachdem das Weinfest und auch das beliebte Asphaltstockschießen im vergangenen Jahr ausfallen musste, im kommenden Jahr wieder unter normalen Bedingungen feiern zu können. „Wir hatten in den zwei Tagen zwischen 50 und 60 Helfer, die in Schichten gearbeitet haben“, erläuterte Vorsitzender Frank Reichmann. Er zeigte sich sehr stolz auf seine fleißigen Mitglieder. Fell