Meditativer Spaziergang in Riedrode

Bürstadt. Sich auf den Weg zu machen und nach Spuren Gottes im eigenen Leben zu suchen, ist Ziel des meditativen Spaziergangs, den die Pfarrgruppe Bürstadt am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr anbietet. Ausgangspunkt für den etwa eineinhalbstündigen Rundweg ist die Friedhofskapelle in Riedrode (Neue Waldstraße 15b). „Wir wollen zur Ruhe kommen, die Natur genießen und in Kontakt mit uns selbst und mit Gott kommen“, heißt es in der Mitteilung. Bei einzelnen Stationen auf dem gemeinsamen Weg werden kurze Impulse dazu einladen, Gott und den Glauben an ihn in Bezug zum eigenen Leben zu setzen. „Bei dieser Spurensuche lassen wir uns inspirieren vom Leben des Heiligen Franz von Assisi, der einen besonders intensiven Bezug zur Natur und zu Gott hatte.“

Ein ähnlicher meditativer Spaziergang fand bereits im vergangenen Jahr im Bürstädter Wald statt. Dieser sei von allen Teilnehmenden als sehr bereichernd empfunden worden. Bei starkem Regen werden die Impulse in der Friedhofskapelle stattfinden. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Zufahrt Richtung Riedrode – gerne mit dem Fahrrad – wegen einer Baustelle nur über den Feldweg am Freizeitkickergelände möglich ist. Eine Anmeldung für den meditativen Spaziergang ist nicht notwendig. red