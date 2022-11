Medaillenregen für Tänzerinnen

Bobstadt. Bei den Deutschen Meisterschaften im Solo, Duo und Smallgroups räumten die Tänzerinnen der Jugendformation „neo dance company“ der TG Bobstadt und des Studios TANZbar in Ludwigsburg richtig ab. Zwei Meistertitel, ein Vizemeister und vier WM-Qualifikationen bringen die Erfolgstänzerinnen um Trainerin Lisa Herrmann mit nach Hause. Nach dem Erfolg der großen Formation im Sommer, erstmals den Deutschen Meistertitel nach Hessen zu holen, wollten die Tänzerinnen natürlich auch in der Kleingruppe und als Solistinnen sowie im Duett punkten.

Vergangenen Samstag startete zunächst früh am Morgen der Wettkampf der Jugend-Duos. Die besten Tänzerinnen wurden in allen Kategorien bei Ranglistenturnieren und Vorentscheiden ermittelt und durften sich nun bei den Deutschen Meisterschaften messen. Zwölf Duos aus ganz Deutschland haben die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geschafft. Nica Habel und Melina Fertich qualifizierten sich ebenso wie die Tänzerin Marilena Seng, die sich zusammen mit ihrem Tanzpartner Christina Weiß vom 1. TC Voerde aus Nordrhein-Westfalen bereits in diesem Jahr den Vize-Europameistertitel ertanzt hat.

Beide Duos schafften aufgrund ihrer Leistung den Sprung bis ins Finale. Mit allen Bestwertungen der sieben Wertungsrichterinnen und der Wertung 1-1-1-1-1-1-1 holten Marilena Seng und Christian Weiß den klaren Turniersieg und sind neuer Deutscher Meister im Jugend Duo. Nica Habel und Melina Fertich belegten den fünften Platz im Gesamtturnier der Jugendklasse, aufgrund ihres jungen Alters allerdings den ersten Platz im Turnier Jugend 1. Beide Duos sind damit für die WM in Slowenien qualifiziert.

Am Nachmittag wurde es dann für die Smallgroup der „neo dance company“ ernst. Qualifiziert haben sie sich als Regionalmeister und duften sich nun mit den Besten aus Deutschland messen. Nach einer souverän getanzten Vorrunde war klar, dass die sieben Tänzerinnen bestens vorbereitet waren und ihrer Konkurrenz kein leichtes Spiel boten. Mit der Wertung 1-1-1-1-1-1-3 ging auch hier der Titel des Deutschen Meisters an die Tänzerinnen der TG Bobstadt und des Studios TANZbar. Getanzt haben Carla Eberle, Melina Fertich, Aurelia Gruber, Nica Habel, Maila Rittler, Emma Roos und Marilena Seng.

Solistinnen zeigen ihr Können

Am Sonntagmorgen starteten Emma Roos und Marilena Seng im starken Starterfeld der Jugend Solistinnen. In dieser Alterskategorie haben sich die 24 besten Solistinnen aus ganz Deutschland bei Vorentscheiden für die Deutsche Meisterschaft in Ludwigsburg qualifiziert. Gleich als erste Starterin musste Marilena Seng ihr Können auf der Tanzfläche präsentieren. Kurz darauf war Emma Roos an der Reihe, die genau wie ihre Teamkollegin den sieben Wertungsrichterinnen eine gute erste Runde präsentierte. Beide durften damit in die nächste Runde einziehen und tanzten sich über zwei Zwischenrunden hinweg bis ins Finale der letzten fünf von 24 Tänzerinnen. Nach einem langen Wochenende und vielen getanzten Runden galt es, nun noch mal alle Konzentration und Kraft aufzubringen, um im Finale die beste Runde zu zeigen. Emma Roos konnte dem Druck standhalten und zeigte ihre beste Runde des Tages. Auch Marilena Seng schaffte es, noch mal eine Schippe draufzulegen und präsentierte ihre Choreographie fehlerfrei und ausdrucksstark.

Bei der offenen Wertung war der Jubel bei den Tänzerinnen, mitgereisten Eltern und Trainerin Lisa Herrmann groß: Marilena wird, sogar mit zwei Bestnoten in der Wertung, erneute Deutsche Vizemeisterin und verteidigt ihren Titel aus dem Vorjahr.

Emma Roos, die in diesem Jahr zum ersten Mal ein Solo getanzt und alleine auf der Fläche gestanden hat, musste sich nur zwei Tänzerinnen geschlagen geben und holte souverän die Bronzemedaille. red