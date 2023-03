Max Danner mischt vorne mit

Bürstadt. Bei der diesjährigen Deutschen Einzelmeisterschaft der U18 erreichte Max Danner vom 1. Judo-Club Bürstadt einen hervorragenden fünften Platz. Florian Ruckteschler, Elvin Hamidovic und Katharina Keltjens belegten neunte Ränge.

In der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm startete Max Danner nach einem Freilos in der ersten Runde mit zwei Siegen und konnte sich auf direktem Weg für das Halbfinale qualifizieren. Im Halbfinale musste er sich nach einem starken Kampf knapp dem späteren deutschem Meister geschlagen geben. Auch im Kampf um Platz drei ging Max an seine Leistungsgrenze, konnte sich aber trotz guter Ansätze nicht den dritten Platz sichern, freute sich aber über einen beachtlichen Turniererfolg.

Ebenfalls bis 50 Kilogramm ging Florian Ruckteschler auf die Matte. Nach einer Niederlage in der ersten Runde, konnte er sich zunächst mit zwei Siegen in der Trostrunde durchsetzen, schied dann aber nach einer weiteren Niederlage aus, was für ihn Platz neun in der Endabrechnung bedeutete. Bis 60 Kilogramm startete Elvin Hamidovic mit einem Freilos in das Turnier. Nach einer Niederlage im nächsten Kampf ging es auch für ihn in die Trostrunde. Nach einem Sieg und einer Niederlage stand auch für ihn Platz neun auf der Turnierliste. Katharina Keltjens startete bis 48 Kilogramm. Nach zwei Siegen verlor sie ihr Poolfinale. In der folgenden Trostrunde musste sie sich geschlagen geben. Somit ging sie ebenfalls als neunte aus dem Turnier. Nadine Müller war insgesamt mit den Leistungen ihrer Judoka zufrieden. Insbesondere Max Danner hat, mit seiner im Vorfeld nicht erwarteten Platzierung, alle positiv überrascht. red