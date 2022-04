Marktplatz ab Donnerstag gesperrt

Bürstadt. Für den Frühjahrsmarkt wird der komplette Bürstädter Marktplatz bereits ab Donnerstag, 7. April, ab 7 Uhr gesperrt. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Hier wird am Wochenende kräftig gefeiert, am Samstagabend geht es mit der Band District Lounge los. Dafür wird eine Bühne gebraucht, außerdem beginnen die Aufbauarbeiten für die Fahrgeschäfte. Am Sonntag bleiben dann auch die Nibelungenstraße ab der Dammstraße bis zum Historischen Rathaus gesperrt, genauso wie die Marktstraße bis zur Wilhelminenstraße. Ab 20 Uhr will das Rathaus die Straßen sowie den Marktplatz wieder freigeben. Das Ordnungsamt bittet darum, den Bereich großräumig zu umfahren und auch die Halteverbotsschilder zu beachten, die im Vorfeld aufgestellt werden. red

