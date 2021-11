Marius Weber besteht Prüfung

Bürstadt. Der Musikausschuss des Hessischen Landesfeuerwehrverbandes hat einen D1-Lehrgang veranstaltet, der komplett online stattfand. In mehreren Online-Meetings wurden hierbei verschiedene Themen behandelt. Ansonsten gab es eine Online-Plattform, die den Teilnehmern die Möglichkeit zum Selbststudium bot. Sowohl die Praxis am Musikinstrument als auch die Theorie rund um die Notenlehre und Musikgeschichte waren Teil des Lehrgangs.

Marius Weber mit Urkunde. © Feuerwehr

Im Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim empfindet man eine solide musikalische Ausbildung als fundamental, weswegen auch der Trommler Marius Weber am Lehrgang teilnahm. Der 20-jährige Bürstädter musste sich hierfür aus einer vorgegebenen Literatur zwei Stücke auswählen, die es vorzubereiten galt. Des Weiteren konnte er ein Stück von zu Hause heraussuchen, was er der Prüferin dann vortragen sollte. Diese drei Stücke hat Marius in den Online-Meetings immer wieder gespielt und Rückmeldung zu verschiedenen Punkten erhalten. Auch traf er sich immer mal wieder mit einem Ausbilder des Musikzuges, um an den Stücken zu feilen.

Dann stand die Prüfung an: Diese konnte unter den Corona-Bestimmungen in Präsenz stattfinden, und zwar in Reiskirchen. Los ging es am frühen Morgen mit dem Prüfungsteil „Gehörbildung“, bei dem verschiedene Intervalle akustisch zu erkennen und zu bestimmen waren. In der anschließenden praktischen Prüfung konnte Marius endlich die drei Stücke vorspielen, die er über mehrere Wochen akribisch vorbereitet hatte. Auch ein „Vom-Blatt-Spiel“ war Teil der Prüfung, bei dem ein bis dato unbekanntes Musikstück vorzutragen war.

Nach der Praxis konnte die Theorieprüfung folgen. Und dann hieß es „Warten“ auf die Ergebnisverkündigung. Sichtlich erleichtert zeigte sich der junge Trommler, als er erfuhr, dass er bestanden hat und somit das Musikerleistungsabzeichen in Bronze verliehen bekommt. red

