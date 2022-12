Wegen Bauarbeiten wird die Mainstraße in Höhe der Hausnummern 13 bis 15 für einen Tag gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist am Mittwoch, 28. Dezember, an dieser Stelle kein Durchkommen möglich.

Die Umleitung erfolgt von Süden her in einem größeren Bogen über die Wilhelminenstraße, Marktstraße und Nibelungenstraße, dann weiter über Dammstraße, Bahnhofsallee und zurück in die

...