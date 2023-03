Maimarkt soll stattfinden

Groß-Rohrheim. Die Sondersitzung der Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung am Dienstagabend fing eigentlich ganz harmlos an. Beide Seiten, der Bürgermeister auf der einen, das Kommunalparlament auf der anderen, einigten sich zu Beginn der Sitzung darauf, die Aufhebung des Nachtragshaushalts 2022 nicht weiter zu verfolgen.

„Das Jahr 2022 ist Geschichte, wir wollen nach vorne schauen“, sagte Walter Öhlenschläger (BfGR) zu Beginn der Sitzung. Bürgermeister Rainer Bersch zog daraufhin seinen Widerspruch zurück. Auch die Aufhebung des Haushaltssicherungskonzeptes war schließlich kein Thema mehr. Allerdings sollen die Sparvorschläge aus dem Konzept Einfluss finden in den neuen Haushalt, der ja immer noch nicht verabschiedet ist. Der Haushalt 2023 war auch in der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung kein Thema. Mit 14 Stimmen bei zwei Enthaltungen fand der Antrag von SPD und BfGR eine klare Mehrheit.

Eilantrag der SPD

Und ein Eilantrag der SPD war kurzfristig noch auf die Tagesordnung genommen worden. Es ging um den Maimarkt, der vermutlich nicht stattfinden dürfte. In diesem Punkt trafen zwei komplett unterschiedliche Ansichten aufeinander. Nach Ansicht von Bürgermeister Bersch ist der Maimarkt eine freiwillige Leistung. Solang es keinen aktuellen Haushalt gibt, sehe er sich nicht in der Lage, mögliche Gelder für die Veranstaltung freizugeben. Die SPD ist sich jedoch sicher: Das benötigte Geld könnte aus der vorläufigen Haushaltsführung bereitgestellt werden, so dass auch die Vereine Planungssicherheit hätten.

Außerdem soll der Maimarkt an bisheriger Stelle, also „off de Gass“ bleiben, und nicht an der Bürgerhalle stattfinden, fordern die Sozialdemokraten. „Man will mich offensichtlich als Buhmann darstellen“, sagte Bersch. Zuvor hatte Walter Öhlenschläger (BfGR) den Bürgermeister gefragt, ob er den Maimarkt denn überhaupt haben wolle. „Alles was ich sage, wird vom Parlament angezweifelt“, beschwerte sich Bürgermeister Bersch.

Mit 14 Ja-Stimmen votierte das Gemeindeparlament dafür, dass der Maimarkt stattfinden soll. Eine endgültige Klärung aller Themen wird es dann wohl in der nächsten Sitzung am 28. März geben.