Männerensemble ersetzt traditionellen Chor

Bürstadt. Die Corona-Pandemie hat die Sängerinnen und Sänger des MGV Harmonie in Bürstadt wie ein kalter Entzug getroffen. Es gab keine Proben mehr. Und auch die Familientreffen und der beliebte Kappenabend mussten ausfallen. Das berichtete Schriftführerin Petra Seifert bei der Mitgliederversammlung.

Dirigent Thomas Adelberger erzählte von den verschiedenen Chören und warf einen Blick in die Zukunft. So hat sich der Harmonie-Männerchor als nicht mehr singfähig erwiesen. Dafür schließt das Männerensemble mit moderner Liedliteratur die entstandene Lücke. Zum Aushängeschild des Vereins hat sich der Junge Chor „Inspiration“ etabliert. „Ich freue mich schon auf die nächsten Projekte und die Arbeit“, machte Adelberger deutlich.

„Singen verboten“ traf auch den Kinderchor. Die Talentschmiede der Harmonie, die bereits vor den Sommerferien mit drei Chorproben und 17 Kindern startete, will am 3. September erneut mit den Proben beginnen. Chorleiter Michael Held hofft auf weitere Kinder. Auch der Kontakt zur Schillerschule soll intensiviert werden. Beschlossen wurde zudem eine moderate Beitragserhöhung auf 30 Euro jährlich.

Bei den Wahlen übergab Petra Seifert das Amt der Schriftführerin Andrea Grieser. Kassenverwalterin bleibt Sabrina Rossios. Als Beisitzer der fördernden Mitglieder wurde Jürgen Janowski gewählt. Die Beisitzer der Aktiven, Steffi Kirsch-Alföldi, Renate Molitor, Diana Aldesberger, Hannah Fee Molitor, Torsten Elfert, Jonas Brenner und Nikolas Brenner verstärken den Vorstand.

Die nächsten Termine sind die Fahrradtour am 12. September, Kuchenverkauf am 17. September und am 5. November auf dem Marktplatz sowie ein Minikonzert beim TC Bürstadt am 19. September. Fell