Bürstadt. Auf Einladung der CDU Bürstadt haben sich gut zwei Dutzend Frauen zu einem gemeinsamen Frühstück im Park der alla-hopp!-Anlage getroffen. Für die politischen Kurzbeiträge konnte Bürstadts CDU-Vorsitzende Julia Kilian-Engert Ines Claus, Vorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, gewinnen. Mit dabei waren aber noch weitere Führungskräfte: die CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, Diana Stolz als Erste Kreisbeigeordnete und Landesvorsitzende der Frauen-Union, Bürgermeisterin Bärbel Schader und die örtlichen CDU-Fraktionschefin Ursula Cornelius. Angesichts dieser Frauenriege scherze der ebenfalls anwesende heimische Landtagsabgeordnete Alexander Bauer, dass er heute „dankbar für seine Duldung“ sein könne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Frauen in Politik wichtig“

Gastrednerin Ines Claus unterstrich, dass die Union wieder deutlich „Lust auf Zukunft“ verkörpern müsse und dass deshalb Frauen bei der Gestaltung von Politik und Gesellschaft wichtig seien. „Wenn zahlenmäßig eine Frauenpower vorhanden ist, können auch politische Themen, die eher den Lebensrealitäten von Frauen entsprechen, umgesetzt werden“, sagte Claus, die dem Hessischen Landtag seit 2019 als direkt gewählte Abgeordnete für den Kreis Groß-Gerau angehört.

Geballte Frauenpower beim Frühstück der CDU Bürstadt. © CDU Bürstadt

Auch wenn es an der Bergstraße bereits sichtbar sei, dass in der christdemokratischen Partei Frauen ganz selbstverständlich eine starke Rolle spielten, müsse es weiterhin eine „gezielte Bestärkung und Vernetzung von Frauen geben, um den Pool an Frauen zu vergrößern, die für politische Mandate und Ämter zur Verfügung stehen“, beurteilte die 44-jährige Juristin und dreifache Mutter die Lage. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2