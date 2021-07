Lust auf Bewegung, Sport und Wettkampf

Bürstadt. Irgendwie bekommt man immer wieder gezeigt, dass Corona (auch wenn, die Inzidenzen niedrig sind wie schon lange nicht mehr) noch nicht vorbei ist. Zwar fand am Freitagnachmittag und frühen Abend die Vereinsmeisterschaft des Turnvereins statt, doch schon am Eingang kam nur der rein, der sich registrieren ließ – per Zettel oder Luca-App. Ohne diese Sicherheitsregeln gibt es auch keine Veranstaltung im Freien. Dennoch merkte man den Kindern an – und um die ging es an diesem Nachmittag – dass sie Lust hatten auf Bewegung, Sport und Wettkampf. Unterstützt wurden sie von den zahlreich erschienen Eltern.

Die Minis des TV Bürstadt zeigten ihr Können beim Ballwurf und beim Weitsprung. © Michael Burmeister

Der Ausrichter hatte an diesem Freitag auch Glück mit dem Wetter und so konnten es auf der Leichtathletikanlage an der vereinseigenen Sporthalle gute Wettkämpfe werden. Den Auftakt machten die Minis, also der jüngste Nachwuchs bis fünf Jahre. Und die waren voll bei der Sache – beim Weitwurf mit einem Tennisball oder beim Weitsprung. Im weiteren Verlauf des Nachmittags gab es dann noch die Eltern-Kind Staffel. Überhaupt waren die Disziplinen ähnlich, auch bei den Älteren. Nur wurden die Anforderungen dann mit steigendem Alter jeweils höher. So gab es neben dem Weitwurf und dem Weitsprung noch die Lauf- beziehungsweise Sprint-Disziplinen über 50, 75 und schließlich 100 Meter. Bei den Minis waren es 30 Meter.

Mitgemacht haben diesmal fast 100 Kinder und Jugendliche. „Eine erfreuliche Zahl“, wie Abteilungsleiter Ernst Becker gegenüber dem „Südhessen Morgen“ anmerkte. Der ergänzte noch, dass sich die Leichtathletikabteilung des TV schon jetzt auf 2023 freut und vorbereitet. In diesem Jahr feiert die Abteilung ihren 50. Geburtstag. Und das soll mit jeder Menge sportlicher Events (darunter vielleicht auch eine Hessenmeisterschaft) gefeiert werden. Gefeiert wurde am Freitagnachmittag auch. Und zwar gab es die Sportabzeichen für alle jugendlichen Teilnehmer. Diese wurden von Alfons Haag verteilt, der das auch schon am Abend zuvor bei den Erwachsenen gemacht hatte (wir berichteten). Und neben den oben erwähnten Disziplinen konnten bei der Vereinsmeisterschaft auch schon wieder Punkte für das neue Sportabzeichen 2022 erworben werden.

Weiterhin erfreulich aus Sicht der Abteilung: In der Corona-Zwangspause konnten vier neue Trainer gewonnen werden. Einige haben schon am Freitag mitgeholfen. Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft werden noch veröffentlicht.

