Luftig-leichte Collagen treffen auf düstere Kunstgemälde

Bürstadt. Wer die erste Vernissage in der Galerie Kunst am Übergang (KamÜ) in der alten Getreidehalle in der Industriestraße in Bürstadt besucht hat, wurde gleich von Gegensätzen gefangen genommen.

Von Tobias Rohatsch lichttechnisch in Szene gesetzt, entfalteten nicht nur die Unikate von Heike Hensel und Bernd Kalusche ihre Einmaligkeit. Auch die architektonischen Unterschiede in den beiden Stockwerken mit ihrem Industriecharme, dem hohen Dachgebälk und den sichtbaren Gebrauchsspuren erzeugten eine ganz besondere Atmosphäre. Grauer, rissiger Beton, vom Zeichen der Zeit ramponierte Wände, offen liegende Kabel und eine „Hühnerleiter“ aus Holz erinnern an längst vergangene Zeiten.

Gab Heike Hensel dem unteren, niedrigeren Teil mit ihren farbenfrohen Collagen einen ganz besonderen Anstrich, kamen die überdimensionalen, meist düsteren Kunstwerke von Bernd Kalusche im oberen Stockwerk so richtig zur Geltung.

Helle Farben dominieren

Wie beim Symbol, das man beim Stichwort Yin und Yang vor Augen hat, und das aus einem schwarzen und weißen Teil besteht, steht Yin für Dunkelheit und Ruhe. Es wird dem Weichen, Weiblichen zugeordnet. Doch Heike Hensel ist ganz sicher nicht dunkel. Im Gegenteil: Strahlend, aufmerksam und um die Besucher bemüht, erklärte sie ihre luftig-leichten Collagen. Sie vermitteln den Eindruck, dass bei der Entstehung wahllos Bildausschnitte mit Schriften und Malereien zusammengefügt wurden. Helle Farben dominieren. „Jede Einzelne soll gute Erinnerungen erzeugen“, erklärte Hensel.

In Workshops ermuntert sie die Teilnehmer, ihre Träume und Ziele bildlich festzuhalten. Die eigene Achtsamkeit steht dabei ebenso im Fokus wie der Blick auf vermeintliche Kleinigkeiten am Wegesrand.

Im Gegensatz dazu drückt Bernd Kalusche sein Yang dunkel und meist schwarz aus. Seine modernen Kunstgemälde brauchen große Flächen, um zu wirken. „Das Gebäude ist geeignet für eine anspruchsvolle Ausstellung“, ist sich Kalusche sicher.

Diese besondere Location, wie man sie sonst vielleicht noch in New York oder San Francisco finden kann, könnte zukünftig auch namhafte Künstler nach Bürstadt locken. Zwischen seinen Unikaten, darunter auch Skulpturen, hingen kleine, nur zehn auf zehn Zentimeter große Ölgemälde, die aus Hensels Pinsel stammen.

Eindrücke sammeln

„Wir sehen diese Vernissage als Experiment“, erklärte Rüdiger Engert, der die Galerie gemeinsam mit seiner Frau betreibt. „Wir wollen Meinungen hören und Ideen für die Zukunft sammeln“, nannte er die Beweggründe für dieses Projekt. Dafür hatte er viele Möglichkeiten. Denn neben vielen Kunstschaffenden kamen auch zahlreiche Besucher und ließen sich vom Geist des Gebäudes und der ausgestellten Kunst gefangen nehmen.

