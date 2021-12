Lüftungsgeräte für Kindergärten

Bürstadt. Die Kindertagesstätten in Bürstadt wollen die Kommunalpolitiker mit Lüftungsanlagen ausstatten. Schon vor Monaten wurde ein entsprechender Beschluss dazu gefasst. Auf Nachfrage im Haupt- und Finanzausschuss sagte Bürgermeisterin Bärbel Schader, dass noch keine Geräte angeschafft wurden. Die Suche nach geeigneten Anlagen gestalte sich schwieriger als gedacht und sei schon mehrfach im Magistrat diskutiert worden. „Schulen haben es einfacher, weil die Kinder am Platz sitzen“, so Schader. Bei neuen Kitas würden solche Anlagen direkt vorgesehen – eingebaut unter der Decke. „Es geht nicht darum, mal schnell ein Gerät aufzustellen. Das Thema ist unheimlich komplex.“ Es werde viel gelüftet, und die Kinder seien häufig draußen. cos

