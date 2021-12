Lollitests für Kita-Kinder

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt bietet ab kommender Woche flächendeckend Schnelltests in den Bürstädter Kitas und Krippen an. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, da sich die Hoffnung auf eine landesweite Teststrategie zerschlagen habe und für eine Testpflicht die Rechtslage fehle, entscheide letzten Endes jeder Träger selbst, ob Tests durchgeführt werden. Um eine Ausbreitung früh zu erkennen, handle die Stadt nun in Eigeninitiative.

Die Kitas haben laut Stadtverwaltung bereits ihre sogenannte Lolli-Schnelltests für kommende Woche erhalten. Diese gelten als einfach und zumutbar, weil die Probe im Mund entnommen wird. Zweimal die Woche – montags und mittwochs – seien diese Schnelltests möglich. Das Angebot sei freiwillig: Wer nicht teilnehmen wolle, müsse keine Konsequenzen fürchten. „Da die Maßnahme aber besonders dann Sinn macht, wenn alle mitmachen, haben wir die dringliche Bitte an alle Eltern, das Angebot anzunehmen“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Das Angebot gilt zunächst für Dezember sowie Januar und koste gut 40 000 Euro. Eine Landesförderung bezuschusse die Maßnahme zur Hälfte. Die Stadt Bürstadt unterbreite allen Bürstädter Kitas dieses Angebot, unabhängig davon, ob sie in städtischer oder konfessioneller Trägerschaft betrieben werden. Die kirchlichen Träger beteiligen sich mit ihren vertraglichen Kostenanteilen. Laut Bürgermeisterin Schader wurde dies mit der Lampertheimer Kita-Verwaltung koordiniert, und die Tests wurden gemeinsam beschafft, was für bessere Konditionen und ein einheitliches Vorgehen gesorgt habe. red