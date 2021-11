Lokalschau mit 2 G-Regel

Bibis. Der erst Schritt für die Lokalschau des Geflügelzuchtvereins 1903 Biblis ist getan. Die Ausstellungskäfige wurden am Samstag nach Arbeitsplan mit schwerem Gerät verladen. Am Donnerstag, 4. November, werden die Käfige ab 13 Uhr in der Riedhalle aufgebaut. Die Ausstellungsleitung hofft auf viele Helfer beim Aufbau.

Am Freitag, 5. November, geht es weiter mit dem Einsetzen der Tiere von 15 bis 20 Uhr. Am Samstag werden die rund 370 Tiere von fünf Preisrichtern nach dem Standard des BDRG begutachtet und die Qualitätsnote und Punkte verteilt.

Am Sonntag findet um 10.30 Uhr die Eröffnungsfeier durch den Schirmherrn Bürgermeister Scheib statt. Für das leibliche Wohl sorgt der Vereinswirt Zeljo, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Die Schau endet um 17 Uhr mit Aussetzen der Tiere und Abbau der Käfige.

Die Lokalschau findet unter Corona-Hygienevorgaben und der 2G-Regel statt. Es haben also nur Geimpfte und Genesene Einlass. Für Kinder unter zwölf Jahren ist ein Negativ-Nachweis oder Testheft von der Schule vorzuweisen. Es besteht Einlasskontrolle. red

