Liederabend auf der Wiese

Bürstadt. Nach einer langen Durststrecke dürfen sich die Liebhaber von Chormusik auf einen echten Leckerbissen freuen. Denn der Bürstädter MGV Sängerlust lädt am Samstag, 4. September, zu einem Open-Air-Liederabend auf die Festwiese an der Lorscher Straße ein. Los geht es um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Neben dem Männer- und dem Frauenchor will auch der junge Chor Emotion auftreten und das Publikum begeistern. Als Gastchor ist zudem „Canta Con Me“ aus Mörlenbach mit von der Partie. Seit Anfang Juli haben die Chorleiter Peter Schnur und Heiko Gündling wieder mit den Proben begonnen, berichtete Vereinsvorsitzender Roland Gündling.

Getestet, genesen oder geimpft

Mit vielen Helfern verwandelt sich die Sängerlust-Wiese in einen Open-Air-Konzertsaal. Dazu werden Zelte, Tische und Bänke aufgestellt – in gebührendem Abstand, versteht sich, schließlich müssen die Hygieneregeln eingehalten werden.

„Für alle Gäste, Sängerinnen und Sänger gilt die 3 G-Regel“, macht Gündling deutlich. Geimpfte, Genesene und negativ Getestete sind ab 17 Uhr willkommen. Alle Besucher müssen sich am Eingang in eine Liste eintragen, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Auch ein „Einchecken“ mit der Luca-App ist möglich. Dass der MGV Sängerlust neben dem musikalischen Genuss auch für das leibliche Wohl sorgt, versteht sich dabei von selbst. Fell