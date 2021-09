Lidl-Neubau steht zur Diskussion

Bürstadt. Darf sich Lidl in Bürstadt vergrößern? Vor allem die Bürstädter FDP wehrte sich vehement gegen das Vorhaben des Discounters. Jetzt steht das Thema erneut auf der Tagesordnung im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss: Um die Änderung des Bebauungsplans geht es an diesem Donnerstag, 20 Uhr, im Bürgerhaussaal Bürstadt. Weil der Drogeriemarkt am Bibliser Pfad in ein größeres Gebäude umziehen möchte, steht ebenfalls eine Änderung für den Bebauungsplan an. Genauso wie für das Vorhaben in der Ketteler- und Oberschultheiß-Schremser-Straße. Die Grünen haben zudem einen Antrag auf die Umsetzung von Klimaneutralität vorgelegt. sbo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1