Lichterkette angebracht

Bürstadt. Vor dem ersten Advent hat der Bauhof in Bürstadt die Weihnachtsbäume aufgestellt: je einen am Bürgerhaus und am Historischen Rathaus in Bürstadt sowie in Riedrode und Bobstadt. Die rund zehn Meter hohe Tanne im Bürgerhauspark wurde in Hammelbach abgeholt und aufgestellt. Professionell erfolgte das Anbringen der Lichterkette durch Jens Gaßmann von der Firma SANS, Gesellschaft für Anlagen- und Netzbau. Zudem stehen bereits einige Hütten in der alla hopp!-Anlage. Diese werden zum traditionellen Bürstädter Adventszauber am zweiten Adventswochenende im Bürgerhauspark gebraucht. Von 2. bis 4. Dezember wird rund ums Budendorf bis vors Altenheim St. Elisabeth gefeiert. red

