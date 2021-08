Letisha Junker leitet ab sofort die Sozialstation in Bürstadt

Bürstadt. Die 35-jährige Krankenschwester ist für ein Team von 39 Mitarbeitenden verantwortlich, das rund 350 Patienten und Patientinnen in Bürstadt, Biblis, Groß-Rohrheim und Einhausen betreut. Dies erfordert ein hohes Organisationstalent, denn der Planungsaufwand ist groß. Im Frühdienst sind zwölf Pflegetouren und zwei hauswirtschaftliche Touren unterwegs, berichtet der Caritasverband Darmstadt. Diese zu planen und auch bei personellen Ausfällen aufrecht halten zu können, sei jeden Tag eine neue Herausforderung. Caritasdirektorin Stefanie Rhein freut sich, dass Letisha Junker die Herausforderungen anpackt und die anspruchsvolle Leitungsfunktion übernimmt. Mit ihren 35 Jahren gehört die neue Chefin mit zu den Jüngsten. Viele aus dem Team werden in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen. So wird es eine große Aufgabe sein, neue Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten.

