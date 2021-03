Bürstadt. „Wir sind froh, dass wir wieder da sind“, betont Margot Winkler vom Sonntagsteam der Bibliothek St. Michael. Theresia Schremser hinter dem Pult bei der Abgabe stimmte ihr zu, genau wie Luise Bartsch, die Dritte im Bunde. Seit dem zweiten Lockdown vor Weihnachten musste die Einrichtung für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben.

Die Ausleihe lief aber trotzdem weiter. „Die Leser konnten ihre Bestellungen über unser System Eopac machen. Wir haben die Bücher dann rausgesucht und zu den üblichen Öffnungszeiten auf einem Wagen ins Foyer gestellt“, berichtet Margot Winkler weiter. In braunen kleinen Tüten griffbereit abgepackt, wartete der Lesestoff auf seine Abholung. „Es kommt uns sehr lange vor, dass wir Kontakt zu unseren Lesern hatten“, sagt Theresia Schremser.

Am Sonntag war der Betrieb noch sehr verhalten. „Es muss sich erst wieder rumsprechen, dass geöffnet ist“, meint Margot Winkler. Sie hatte die Hoffnung, dass nach dem Gottesdienst gegen 11.30 Uhr noch einige Messebesucher ihre Bücher vorbeibringen und einen Gang durch die Regale starten. Die Leser lieben das sonst sehr, die Bücher herauszuziehen, den Umschlagtext zu lesen und zu schauen, ob der Stoff für sie passt. „Bei allen Büchern wird ein kleiner Beschreibungstext in unserem Ausleihsystem mit eingegeben. Aber es ist etwas Anderes, die Bücher selbst in Händen zu halten. Dann können wir auch gleich prüfen, ob das Buch schon mal von dem Leser ausgeliehen wurde oder nicht“, bestätigt die Bibliothekshelferin.

„Schöne Literatur“ bevorzugt

Normalerweise waren es sonntags rund 180 Ausleihen, im zweiten Lockdown lediglich 40. Und es gibt sogar ein Buch zu Covid-19 mit dem Titel „Nach dem Coronaschock – Neustart aus der Krise“, das gleich ganz vorn an der Theke platziert ist. „Aber dazu müsste die Pandemie erst mal rum sein“, sagt Luise Bartsch kopfschüttelnd. Das Leseverhalten habe sich nicht groß geändert. Weiterhin bevorzugen viele „schöne Literatur“, aber es gebe nach wie vor die Krimi- und Thrillerfraktion.

Demnächst kommt wieder ein Schwung Bücher leihweise aus der Katholischen Bibliothek Mainz. Oft sind das Kinder- und Jugendbücher, das Thema darf sich das Bürstädter Team immer aussuchen. Dieses Mal steht das Thema Ostern an, und die Helfer sind froh über dieses „Leihangebot“, weil sie die Bücher nicht selbst kaufen müssen, aber trotzdem etwas Neues zum Lesen da haben.

Als eine der Ersten kamen am Sonntag Claudia Holzhauser mit Sohn Janne Frederick. „Besonders mein Sohn hat sich auf das Stöbern gefreut, er sucht eine bestimmte Serie und will schauen, wo die Bände stehen“, erklärt sie. Die Mutter hat über eine Handy-Gruppe erfahren, dass geöffnet ist. Sie ist froh über die kleine Abwechslung, auch wenn diese nur kurz sei und mit Maske und Hygienevorgaben. „Man freut sich, von zu Hause mal rauszukommen, und es ist schön, wenn wieder etwas offen hat“, berichtet Claudia Holzhauser. Die ganze Zeit habe sie über das System Eopac bestellt, von dem es auch eine App gibt. „So etwa alle 14 Tage brauchten wir Nachschub.“ Eine ganze Menge hat sie nun zurückgegeben. Sie arbeitet in Worms und kennt die Situation, dass nur zehn Kilometer weiter ganz andere Regeln gelten als im Kreis Bergstraße.

Ampel soll Einlass regeln

„Eine Leserin hat gesagt: ,Endlich kann man wieder rein und ein Buch in die Hand nehmen‘“, erzählt Margot Winkler froh. Wenn wieder mehr Betrieb ist, werde auch die Ampel vor dem Eingang geschaltet. Sie zeigt Rot, wenn zu viele Menschen in der Bibliothek sind, doch am Sonntag hatte das Team alles gut im Blick. In der Regel darf nur ein Leser oder eine Familie rein. An den Abstand und die Masken hätten sich alle „gewöhnt“, so dass es bald wieder voller in der Bücherei werden dürfte. Bestellungen sind weiterhin online möglich – auch wenn das Vergnügen vor Ort größer sei. cid