Leser halten KÖB die Treue

Bürstadt. In Bürstadt fand ein Treffen aller Katholischen öffentlichen Büchereien (KÖB) im Pastoralraum Südhessen statt. Insgesamt 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs verschiedenen Büchereien konnten bei diesem ersten Treffen nach Corona begrüßt werden. Die Themen des Abends waren, wie haben die Büchereien die Zeit während der Corona Krise überstanden und was geschieht mit den KÖBs nach der Neuordnung im Pastoralraum Südhessen.

Nach einer kurzen Begrüßung von Roswitha Gebhardt und einer Vorstellungsrunde sprach Iris Held von der KÖB St. Michael in Bürstadt. Diese brachte einige Impulse über die Stellung der Büchereien im neuen Pastoralraum ein. Anschließend fand ein reger Meinungsaustausch über die Zukunft der KÖBs statt. Alle Anwesenden blicken optimistisch in die Zukunft, gerade auch, weil bedingt durch Corona, einige Büchereien nur noch unter Einschränkungen geöffnet waren oder sogar in dieser Zeit ganz geschlossen werden mussten.

Aber auch hier gab es positive Meldungen. Die Leser und Leserinnen halten den KÖBs die Treue. Die Besuche und Ausleihzahlen befinden sich wieder auf dem gleichen Niveau wie vor der Krise, registrierten alle Beteiligten zufrieden. Abschließend wurde gleich das nächste Treffen am 5. September in Biblis vereinbart. red

Info: Infos zur Bücherei unter bistummainz.de/buecherei/buerstadt/