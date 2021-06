Leichtathleten starten durch

Bürstadt. Endlich ist es wieder soweit: Die Leichtathleten des TV 1891 Bürstadt starten wieder auf Wettkämpfen. Nach der Corona-bedingten Pause von knapp eineinhalb Jahren gehen am Freitag, 2. Juli, über 20 Athleten beim Sportfest in Lorsch an den Start. Das kreisoffene Sportfest wird gemeinsam ausgerichtet von den Leichtathletik-Abteilungen Bürstadt, Lorsch und Lampertheim, um ihren Sportlern wieder einen Wettkampf zu ermöglichen. Gestartet wird in den Klassen U12, U14, U16, U18 und älter. Beginn ist um 17 Uhr.

AdUnit urban-intext1

Trotz erschwerter Bedingungen – Erstellung eines Hygienekonzeptes, Einhaltung der AHA-Regeln, Einsatz der Luca-App – freuen sich die Verantwortlichen und Athleten auf den Start in folgenden Disziplinen: Speerwurf, Hochsprung, Sprint, Ballwurf, Kugelstoßen und Weitsprung. Der TV Bürstadt ist mit über 20 Athleten am Start. Der derzeitige Deutsche Meister der Altersklasse M 35 im Fünfkampf, Patrick Schwager, startet im Speerwurf.

Trainerin Ulrike Becker erwartet nach der langen Wettkampfpause vor allem Freude bei den Starts und geht nicht von außergewöhnlichen Ergebnissen aus.

Ein weiterer Wettkampf findet – dann im Leichtathletikstadion Bürstadt – am Freitag, 9. Juli, statt. Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Leichtathleten werden zusammen mit der Abteilung Sportabzeichen für alle Klassen von den Minis bis Aktiven durchgeführt. Gleichzeitig wird das Sportabzeichen abgelegt. Nach Ende des Wettkampfs erhalten die Sportler Urkunden und das in 2020 abgelegte Sportabzeichen überreicht. Für Bewirtung ist gesorgt. red

AdUnit urban-intext2