Legitimes Vorgehen

Es ist geradezu ein politisches Erdbeben: Zum ersten Mal wird die Bürstädter CDU weder den Ersten Stadtrat noch den Parlamentschef stellen. Beide Ämter wollen sich SPD und Freie Wähler mit Unterstützung der Grünen einverleiben. In trockenen Tüchern sind die Pläne der drei Parteien zwar erst, wenn die Stadtverordnetenversammlung über die Besetzung der Posten entschieden hat. Heben allerdings alle Fraktionsmitglieder die Hand so wie vereinbart, sollte dem Ganzen nichts mehr im Wege stehen.

Für die CDU dürfte sich das allerdings wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen. Immerhin haben die Konservativen bei der Kommunalwahl am besten abgeschnitten. Dennoch gehen sie hier komplett leer aus. Auch bei vielen Wählern dürfte das für Ärger und Unverständnis sorgen, etliche haben sich bereits in den sozialen Medien Luft gemacht.

Dennoch ist ein solches Vorgehen absolut legitim – und auf Landes- oder Bundesebene durchaus üblich. Wenn sich drei Fraktionen einig sind und zusammen eine Mehrheit bilden, haben sie auch das Sagen – Schluss, fertig aus.

Lebendige Demokratie

Die CDU hat in der neuen Legislaturperiode dennoch die Chance, sich zu beweisen und ihre Projekte durchzusetzen. Zumindest wenn die anderen Fraktionen ihre Versprechungen umsetzen und nicht nach Parteifarbe abstimmen, sondern gute Ideen mittragen, egal, aus welcher Feder sie stammen. Damit sind vor allem die Freien Wähler angetreten und von den Bürgern gleich belohnt worden: Auf Anhieb bilden sie die zweitstärkste Kraft im Parlament. An diesem Anspruch müssen sie sich nun messen lassen.

Es dürfte also ausgiebig, lang und – trotz aller Sympathiebekundungen unter den Fraktionen – wieder heftig diskutiert und gestritten werden. Ganz im Sinne einer lebendigen Demokratie.