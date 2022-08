Großer Schaden bei minimaler Beute: Wie die Polizei am Montag berichtet, haben Unbekannte in Bürstadt das Verdeck eines BMW-Cabrios aufgeschlitzt. Dabei erbeuteten die Kriminellen lediglich wenige Euro Bargeld und sieben leere Getränkedosen, die sich im Fahrzeuginnenraum befanden. Der Schaden am Dach des Cabriolets beträgt dagegen mehrere hundert Euro, schätzen die Ermittler.

Das Cabrio

...