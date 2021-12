Leckeres für Meisen und andere Vögel

Bürstadt. Bei frühwinterlichem Wetter trafen sich am vergangenen Samstag einige Aktive der Bürstädter Nabu-Gruppe, um Fettfuttertafeln für die Fütterung von Meisen und anderen bei uns überwinternden Vögeln herzustellen. Dazu wurde eine Mischung aus Sonnenblumenkernen, Haferflocken und einer Waldvogelfuttermischung in wiederverwendbare Holztafeln gefüllt und mit verflüssigtem Fett übergossen und das Ganze kurz vermengt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vorfeld hatte Günter Ochsenschläger das hierfür benötigte Fett besorgt und erhitzt, so dass die Nabu-Aktiven zügig vorankamen. Nach dem Erkalten der Mischung verfestigt sich diese, so dass die Fettfuttertafeln nun im Wald aufgehängt werden können.

In den kommenden Wochen und Monaten werden diese Tafeln dann nach und nach im Bürstädter Wald aufgehängt. Zusätzlich bietet der Nabu Bürstadt Sonnenblumenkerne in Schütten an, die ebenfalls sehr gerne von verschiedenen Meisenarten gefressen werden, aber auch beispielsweise vom Kleiber. So werden bis zum Ende des Winters voraussichtlich weit über 200 Kilogramm Sonnenblumenkerne verfüttert worden sein.

Während die „Großen“ die Waldvogelfütterung vorbereiteten, stellten einige Kinder der Naju (Naturschutzjugend)-Gruppe unter Anleitung ihrer Gruppenleiterinnen Gerlinde Korbus und Christine Winkler Meisenknödel und Halterungen für diese her. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2