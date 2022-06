Lars Reichow kommt nach Bürstadt

Bürstadt. Mit seinem neuen Programm „Ich!“ kommt Courade-Ordensträger Lars Reichow zurück nach Bürstadt. „Ich“ soll mehr als ein Blick in den Spiegel, eine Scheitelkorrektur oder das Richten einer Strähne sein, teilt der Kulturbeirat in einer Pressemitteilung zur Veranstaltung mit. Nachdem diese wegen Corona mehrfach verschoben wurde, steht der neue Termin am Donnerstag, 23. Juni, im Bürgerhaus Bürstadt an. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 28,85 Euro (online abweichend) erhältlich. Die Veranstaltung wird über den Kultursommer Südhessen gefördert.

Kabarettist Lars Reichow kommt am Donnerstag nach Bürstadt. © Kulturbeirat

Ohne Skrupel und Selbstzweifel

Mit „Ich!“ gelingt dem musikalischen Humanisten ein kabarettistischer Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen. Wir müssten lernen, mehr über uns selbst zu lachen und uns nicht so wichtig zu nehmen, findet Reichow. Courage. Mut. Haltung. Moral. Es tue gut, an andere zu denken, ohne immer sofort an sich selbst erinnert zu werden.

Auf dem Weg zur Zurückhaltung und zur bedingungslosen Bescheidenheit hat Reichow ein Programm ohne Skrupel und ohne jeden Selbstzweifel geschrieben. Es eigne sich ideal für Charismatiker und Radiologen, meint er augenzwinkernd. „Ich!“ bewegt sich an der Grenze zum Wir, tief im Inneren des Selbst auf der Suche nach Lob und Anerkennung. Für Reichow ist „Ich!“ die Rolle seines Lebens. red