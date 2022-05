Lars Reichow kommt

Bürstadt. Dreimal schon ist sein Auftritt wegen Corona verschoben worden: Von März auf Juli auf Dezember 2021. Nun kommt Lars Reichow am Donnerstag, 23. Juni, 20 Uhr, ins Bürgerhaus Bürstadt – zurück. Denn Reichow ist als Träger des Bürstädter Courage-Ordens ein alter Bekannter. Sein neues Bühnenprogramm „Ich“ soll dabei mehr sein als ein Blick in den Spiegel oder das Richten einer Haarsträhne. Vielmehr geht es um den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter den Menschen. „Wir müssen lernen, mehr über uns selbst zu lachen und uns nicht so wichtig zu nehmen“, findet er. Dabei spielen die Begriffe Courage, Haltung und Moral eine bedeutende Rolle. „Es tut gut, an andere zu denken, ohne immer sofort an sich selbst erinnert zu werden“, betont der Kabarettist – diesmal mit großem Ernst. Tickets kosten 29 Euro plus Gebühren. cos

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1