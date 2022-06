Kurs startet im September

Bürstadt. Hospizbegleitende unterstützen sterbende und schwerstkranke Menschen und deren Angehörige. Sie zeigen praktische Hilfen im Alltag auf und schenken ihnen persönliche Zuwendung, Ermutigung und Trost. Sie finden gemeinsam mit den Betroffenen heraus, welche Unterstützungen sie im konkreten Fall brauchen – seien es scheinbare Kleinigkeiten oder auch tiefe persönliche Gespräche.

Damit die Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried, kurz PaHoRi, weiterhin Begleitung und Unterstützung im häuslichen Umfeld und auch in den Pflegeeinrichtungen anbieten kann, sucht der Verein immer neue Mitstreitende.

Infoabend für Interessierte

Daher bietet die Initiative für Interessierte am Dienstag, 5. Juli, um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten von PaHoRi in der Schubertstraße 31 in Bürstadt eine Informationsveranstaltung zur bevorstehenden Qualifizierung an.

Interessierte erhalten einen Überblick über die inhaltlichen Schwerpunkte der Qualifizierung und lernen die Kursleitung kennen. Für Fragen rund um den Kurs, der am 10. September startet, bleibt ausreichend Zeit.

Um Anmeldung wird per E-Mail an info@pahori.de oder unter der Telefonnummer 06206/71 02 03 gebeten. red