Kurs in Bürstadt

Bürstadt. Die Kreisvolkshochschule (KVHS) bietet in Bürstadt den Kurs „Gelassen durch den Alltag“ am Samstag, 25. März, in den Räumen von KamÜ in der Industriestraße an.

Im Alltag geraten wir immer wieder in Konflikt mit Menschen, die uns umgeben – hervorgerufen durch eigene Denkblockaden oder Anspannung. Hinter den sichtbaren Streitpunkten steckt meist mehr, als ein Blick auf die Oberfläche vermuten lässt. Oft geht es um innere Zielkonflikte. Durch Anwendung verschiedener Coaching-Methoden überprüfen die Teilnehmer ihre selbst gesteckten Ziele, lernen, emotionale Zusammenhänge zu erkennen, innere Blockaden zu lösen und gelassener zu reagieren. Vorgestellt wird auch die ThetaHealing®-Methode, die das Unterbewusstsein anspricht und zum Umdenken anregt.

Der Kurs läuft am Samstag, 25. März, von 10 bis 16 Uhr im KamÜ in Bürstadt, Industriestraße 9-11. Die KVHS bittet um Voranmeldung unter der Telefonnummer 06251/ 17 29 60 oder online über die eigene Internetseite www.kvhs-bergstrasse.de red