Kurs für Hobbygärtner

Bürstadt. Die Garten- und Naturfreunde Bürstadt laden am Samstag, 11. März, zum alljährlichen Winterschnittkurs ein. Willkommen sind in der Vereinsanlage in der Gartenstraße 48 alle Interessenten, auch Nichtmitglieder. Der Kurs beginnt um 9.30 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Er ist für alle Teilnehmer kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da der Kurs nicht nur theoretische Kenntnisse vermitteln soll, sondern auch auf die praktische Anwendung des Erlernten ausgerichtet ist, bittet der Verein darum, nach Möglichkeit eigenes Schnittwerkzeug mitzubringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kursinhalte sind eine kurze Einführung zu den Geräten, der Sicherheit und den Schnitttechniken. Die Teilnehmer werden praktische Schnittübungen unter Aufsicht der Vorstandsmitglieder machen. Für die Hobbygärtner, die mit Hochstämmen in ihren Gärten zu tun haben, wird der Winterschnitt an Apfelhochstämmen demonstriert. Die Teilnehmer können an den Spindelbäumen erste oder weitere Erfahrungen sammeln. Der Kurs steht erneut unter der Leitung von Volker Schneider aus Hornbach. Der zertifizierte Obstbaumfachwirt wird von den Vorstandsmitgliedern des Vereins unterstützt. red