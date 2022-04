Kunterbuntes Angebot beim Frühjahrsmarkt in Bürstadt

Bürstadt. Nach zwei Jahren Pause ist es Wirtschaftsförderer Tim Lux gelungen, trotz Corona einen etwas abgespeckten Frühjahrsmarkt auf die Beine zu stellen. „Dafür gebührt ihm ein Lob“, findet Mit-Organisator Burkhard Vetter von der IG „Die Innenstadt soll leben“. Beim Treffen mit den Ausstellern im Ratskeller stellte Lux die etwa 50 Positionen vor. Besonderen Anklang fanden die neu gestalteten Plakate, die an allen Ortseingängen und am Marktplatz hängen. Auch über die unerwartet gute Beteilung freute sich Tim Lux.

Den ortsansässigen Gewerbetreibenden, Handwerkern und Vereinen zeigte er auf großen Karten ihre Standplätze. Der Aufbau der Fahrgeschäfte ist bereits am Freitag, 8. April, geplant. Auf dem Marktplatz kümmert sich Carsten Block vom Ratskeller um die Bewirtung. Dort sorgt am Samstag, 9. April, abends die Bürstädter Band „District Lounge“ für Stimmung. „Der Marktplatz wird unser Eventbereich sein“, erklärte Lux.

Am verkaufsoffenen Sonntag, 10. April, werden Nibelungen- und Marktstraße für den Aufbau ab 8 Uhr gesperrt. Dann stellen nicht nur die Autohändler ihre Fahrzeuge auf, auch Feuerwehr, Seniorenbeirat, der Ambulante Palliativ- und Hospizdienst (PaHoRi) und Nabu sin an ihren Informationsständen in der Innenstadt ansprechbar. Im Hof neben dem Optikgeschäft Brillenschlangen wird eine Kinderbetreuung eingerichtet. „Dazu hat uns Fortmann einen Schminkkoffer gestiftet“, berichtet Lux. Zudem können die Kinder in der auf eine Stunde befristeten Betreuungszeit mit Fachkräften aus der Schülerbetreuung „Bärenhöhle“ basteln und malen. Das Angebot ist kostenfrei. Über eine Spende würde sich PaHoRi freuen.

Das Quartiersbüro lockt mit Glaskunst, und am Eiscafé Adrian kann man sich von italienischer Livemusik begleiten lassen. Der Kulturbeirat stellt nicht nur sein Programm vor, sondern verkauft auch Karten für die jeweiligen Veranstaltungen. Dazu kommt das Weingut Blümel aus Osthofen mit seinen Produkten und auch Lisa’s kleine Konditorei will die Gaumen verwöhnen. Aus Biblis hat sich zudem das „FrauenZimmer“ angemeldet. Vorübergehend in die Stadt ziehen auch einige Handwerker, unter ihnen die Dachdeckerfirma Stadtmüller, die mit einem großen Kran samt Fahne für den Frühjahrsmarkt werben will. Nach langer Abstinenz ist der Agrarmarkt Engert wieder mit von der Partie, und auch das Schützenhaus will sich beteiligen.

Ab 14 Uhr treten im Stundenrythmus neben einer Tanzgruppe des Bürstädter Fastnachtsclubs auch die Tänzerinnen des Dance Point Limburg auf. Zudem wird der Spielmannszug der Feuerwehren Bürstadt und Hofheim erwartet. Da das Jugendorchester der KKM absagen musste, sucht Tim Lux dafür noch einen bereichernden Ersatz. Fell