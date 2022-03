Kundgebung am Mittwoch

Bürstadt. Die Parteien der Stadt Bürstadt verurteilen die russische Invasion in die Ukraine und fordern den sofortigen Stopp aller militärischen Handlungen: „Der Krieg ist zurück in Europa, das ist eine Zäsur für unseren Kontinent und weckt alte Ängste, die in Vergessenheit geraten sind. Der Einmarsch russischer Truppen in das Staatsgebiet der Ukraine ist eindeutig eine völkerrechtswidrige Handlung und stellt in Europa die größte Bedrohung der Menschen seit Ende des Zweiten Weltkrieges dar. Der Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die Demokratie und die westliche Wertegemeinschaft und mit nichts zu entschuldigen. Die Ukraine ist ein souveränes Land und hat das Recht auf Selbstbestimmung. Das soll auch so bleiben und dafür gilt es zu kämpfen, um dem Land und den Menschen in der Ukraine wieder Perspektive zu geben. Der Frieden in Europa währte 77 Jahre und muss dauerhaft gefestigt werden. Die Diplomatie und der Wille, den Krieg am Verhandlungstisch zu beenden, ist das Gebot der Stunde. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und deren Familien, die unvorstellbares Leid erfahren und wir wollen allen Mut machen, die Ukraine zu unterstützen um den Menschen schnell und effizient Hilfe zukommen zu lassen, der Bedarf an Mitteln ist grenzenlos. Wir stehen solidarisch zusammen, um ein Zeichen zu setzen.“

Die Parteien rufen auf zu einer gemeinsamen Kundgebung „Solidarität mit der Ukraine“, am Mittwoch, 9. März, um 18.30 Uhr vor dem Rathaus in Bürstadt. red

