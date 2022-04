Kunden legen Geld lieber an

Bürstadt. Trotz der andauernden Corona-Zeit war 2021 ein sehr gutes Jahr für die Raiffeisenbank. Bei den allermeisten Positionen steht ein Plus vor den Zahlen, darunter die Bilanzsumme, die von 431,2 (2020) auf 451,3 Millionen Euro gestiegen ist. „Erfolg ist nicht eine Frage der Größe“, erläuterte Vorstand Frank Ohl.

Sein Kollege Claus Diehlmann nannte die Zahlen dazu. „Betriebswirtschaftlich war es ein erfreuliches Jahr“, brachte er es auf den Punkt. Trotz der Hygienemaßnahmen, die sowohl von den Mitarbeitern als auch den Kunden eingehalten wurden, hat das Geldinstitut vor allem im Bereich Aktien- und Wertpapieranlagen, Lebensversicherungen, Bausparen zugelegt. Die Verbundbilanz lag bei 909,9 Millionen Euro (2020: 841,2 Millionen), hier ein Plus von 8,16 Prozent. „Die Kunden wollten ihr Geld anlegen, denn sonst trifft sie der Niedrigzins oder die Inflation. Und bevor sie etwas draufzahlen müssen oder das Geld weniger wert ist, legten sie es lieber an“, erklärte Diehlmann.

Die Vorstände Frank Ohl (l.) und Claus Diehlmann legten die Zahlen der Raiffeisenbank von 2021 vor. Trotz Pandemie liefen die Geschäfte sehr gut. © Christine Dirigo

Die Lebensversicherung hat jetzt eher den Charakter einer Geldanlage für das Alter. 30 Prozent mehr (8,5 Millionen Euro, 265 Stück) wurden 2021 abgeschlossen. Auch der Bausparvertrag erlebte eine Wiedergeburt, es gab 237 Verträge (11,4 Millionen Euro) wurden abgeschlossen. Das war ein Plus von 80 Prozent. Die Investmentfonds stiegen um 30 Prozent auf 113,4 Millionen. Selbst bei den Kleinkrediten gab es rund zehn Prozent Zuwachs. Insgesamt zwölf Immobilien hat die Raiffeisenbank verkauft. Sie ist auf der Suche nach weiteren Häusern, denn der Markt ist hart umkämpft. „Der Schwerpunkt lag im letzten Jahr im Vermittlungsbereich“, so Diehlmann. Dafür erhielt die Raiffeisenbank eine Vermittlungsgebühr von den Verbundpartnern.

Die Filiale in Bobstadt wurde geschlossen und das Haus verkauft. Die Raiffeisenbank investiert aber in die Geschäftsstellen, die sie erhalten wird, wie in Lampertheim. Dort gab es eine große Sanierung, der 80er-Jahre-Charme wich einem modernen Erscheinungsbild. Es wurden mehrere kleinere Besprechungs- und Beratungsräume eingebaut, um sich mit Kunden in einer angenehmen Atmosphäre zu besprechen. In Hofheim gibt es neben der kleinen Geschäftsstelle 13 Wohnungen. Deren Mieteinnahmen fließen in den Bereich des sonstigen betrieblichen Ergebnisses.

Das Eigenkapital beträgt 2021 52,5 Millionen Euro (2020: 51,6 Millionen). Um einen Euro zu verdienen, musste die Raiba im letzten Jahr 66 Cent investieren. Das ist die sogenannte Cost-Income Ratio. 2020 lag sie bei 70,1, als etwas über 70 Cent. Die Ausgabe von Bargeld an den Automaten war 2021 rückläufig. „Dafür haben die Kartenzahlungen zugenommen. Es waren im Vorjahr 820 000 Transaktionen. Über die Hälfte davon war kontaktlos. Das war ebenfalls Corona geschuldet“, zählte der Vorstand auf. 2019 waren es 525 000 Transaktionen gewesen.

Hilfe für die Ukraine

Die Raiba hat als Traditionsunternehmen wieder viel gespendet und damit Vereine und besonders Hilfsorganisationen mit rund 55 000 Euro unterstützt. Darunter auch die Ukraine-Hilfe mit 500 Euro. Die Wohnung über der Filiale in Groß-Rohrheim haben sie umsonst kürzlich für eine ukrainische Familie zur Verfügung gestellt. Die Auswirkungen des Krieges sind noch gar nicht alle abzuschätzen, aber die Preise steigen, vor allem Strom, Gas, Benzin und Lebensmittel.

„Deswegen ist es schwer, Voraussagen zu treffen, auch was das Bankgeschäft angeht. Wir hoffen aber, dass es so weiter geht wie 2021“, so Diehlmann. Die Vertreterversammlung wird am 7. Juni stattfinden, die Dividende soll ein Prozent betragen und wird dort beschlossen.

